Trovato morto il 78enne scomparso da Barcellona Pozzo di Gotto

È stato trovato senza vita il corpo del 78enne Paolo Catanesi che era scomparso da Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, venerdì 4 agosto. Il cadavere è stato ritrovato in contrada Lando nella cittadina del Messinese. A sporgere denuncia e a lanciare continui appelli sui social nei giorni scorsi erano stati tutti i familiari di Catanesi, preoccupati del fatto che l’anziano – affetto da demenza senile – avesse perso l’orientamento dopo essersi allontanato dall’abitazione dove viveva insieme alla moglie. In questi giorni le sue ricerche sono andate avanti con ogni mezzo e i suoi ultimi spostamenti erano stati ricostruiti anche tramite l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di diverse zone della città.