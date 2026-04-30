Il solito intenso traffico del ponte del primo maggio potrebbe subire ulteriori rallentamenti sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, per la chiusura dello svincolo di Castellammare del Golfo. Necessaria a causa del manto stradale compromesso dalle piogge delle scorse settimane. E per il cui ripristino, fanno sapere da Anas, è stata già predisposta la progettazione dell’intervento, con l’avvio dei lavori a breve. Fino al 31 luglio saranno chiuse le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Castellammare del Golfo in direzione Palermo.

I percorsi alternativi previsti

In particolare, la chiusura riguarda innanzitutto la rampa di immissione dello svincolo per chi proviene da Mazara del Vallo, con il seguente percorso alternativo: raggiungere Castellammare del Golfo, procedere in direzione Palermo, uscire allo svincolo di Alcamo Est e immettersi nuovamente sulla A29 in direzione Mazara del Vallo, per poi uscire allo svincolo di Castellammare del Golfo. Chiusa anche la rampa di immissione in autostrada, direzione Palermo, per chi viaggia sulla SS 731. In questo caso, gli utenti dovranno immettersi sulla A29 in direzione Palermo, procedere verso Mazara del Vallo e uscire allo svincolo di Alcamo Ovest, per poi procedere in direzione del capoluogo.