Morto a 52 anni l’ex calciatore Orazio Russo. È stato un simbolo del Calcio Catania

14/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È morto all’età di 52 anni Orazio Russo. Nato a Misterbianco, è stato uno dei calciatori più iconici del Calcio Catania. Russo era malato e le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni, lascia la moglie e due figli. Nella sua carriera ha indossato anche la maglia dell’Acireale, del Lecce e del Padova. La notizia della sua morte, senza essere effettivamente confermata, era stata diffusa già ieri da alcune testate giornalistiche, creando confusione tra appassionati e tifosi etnei.

Russo esordì in Serie A a 20 anni mentre l’ultima presenza con il Catania risaliva al 2010 con la fascia da capitano. Terminata la carriera da calciatore Russo era rimasto nel club etneo come team manager, responsabile scuole calcio, tecnico del settore giovanile, vice allenatore e, dal 2022/23, responsabile dell’intero vivaio. Il Catania Fc, oggi pomeriggio impegnato in trasferta a Siracusa, ha pubblicato una nota sul proprio sito web ufficiale.

«Il presidente Rosario Pelligra – si legge nella nota – il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e il Catania Football Club in tutte le sue componenti esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualità con orgoglio e senso d’appartenenza.  Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore».

