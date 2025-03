Si schianta contro un muretto a Isola delle Femmine: morto un motociclista

Un 43enne di Carini (in provincia di Palermo), Girolamo Savasta, è morto in un incidente stradale sul lungomare di Isola delle Femmine. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il 43enne che si trovava a bordo di una moto Kawasaki, la scorsa notte è finito contro un muretto. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I militari stanno anche verificando se il 43enne indossasse o meno il casco. Gli operatori sanitari del 118 hanno soccorso il motociclista ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le ferite che ha riportato alla testa erano molto gravi.