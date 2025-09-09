Incidente sulla Palermo-Agrigento: morto un uomo di 42 anni

09/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Roberto Coniglio di 42 anni di Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) è morto in un incidente sulla statale 121, lo scorrimento veloce PalermoAgrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta (nel Palermitano), all’altezza del chilometro 242. Era alla guida di una Mercedes classe B che, secondo quanto è stato ricostruito finora, sarebbe uscita di strada e si sarebbe ribaltata più volte. A chiamare i soccorsi sono stati sono stati alcuni automobilisti che sono passati dalla zona. È intervenuto il personale sanitario del 118 che, però, potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che si occupano dei rilievi utili alle indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L’indagine della Corte dei Conti sul piano regionale dei rifiuti: i rilievi delle associazioni tra costi sballati e concorrenza sleale
Leggi la notizia

Roberto Coniglio di 42 anni di Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) è morto in un incidente sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo–Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta (nel Palermitano), all’altezza del chilometro 242. Era alla guida di una Mercedes classe B che, secondo quanto è stato ricostruito finora, sarebbe uscita di strada e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]