Incidente sulla Palermo-Agrigento: morto un uomo di 42 anni

Roberto Coniglio di 42 anni di Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) è morto in un incidente sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo–Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta (nel Palermitano), all’altezza del chilometro 242. Era alla guida di una Mercedes classe B che, secondo quanto è stato ricostruito finora, sarebbe uscita di strada e si sarebbe ribaltata più volte. A chiamare i soccorsi sono stati sono stati alcuni automobilisti che sono passati dalla zona. È intervenuto il personale sanitario del 118 che, però, potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che si occupano dei rilievi utili alle indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.