Acireale, appicca il fuoco e muore in una struttura ricettiva

08/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ha appiccato un incendio, bruciando un cassettone di legno del B&b che lo ospitava, ed è morto intossicato nella struttura ricettiva ad Acireale. Secondo quanto emerso finora, l’anziano è morto a causa delle esalazioni nocive all’interno del bed and breakfast nel centro della cittadina in provincia di Catania.

Ha appiccato il fuoco ed è morto in un b&b ad Acireale

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Acireale e i vigili del fuoco del distaccamento provinciale. Stando a ciò che è stato ricostruito finora, in pochi attimi le fiamme e il denso fumo hanno invaso la camera al piano superiore della palazzina. Segnali che hanno messo in allarme gli altri ospiti che hanno dato l’allarme. Così alcuni ospiti hanno abbandonato gli alloggi e si sono riversati in strada.

Da quanto si apprende la vittima è un uomo originario di Aci Catena (in provincia di Catania), separato e senza figli. Da alcuni giorni, l’anziano morto nell’incendio ad Acireale era stato allontanato dai parenti e alloggiava in questo bed and breakfast ad Acireale, nel Catanese.  

