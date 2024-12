È morto l’avvocato ed ex deputato Enzo Trantino, padre del sindaco di Catania

È morto, all’età di 90 anni, Enzo Trantino, noto avvocato catanese, storico esponente della destra e padre dell’attuale sindaco di Catania, Enrico Trantino. La redazione di MeridioNews porge le sue condoglianze al sindaco di Catania. Nato nel 1934 a Licodia Eubea, nel Catanese, da giovane ha fatto parte di alcune formazioni politiche monarchiche. Nel 1972 – insieme ad altri esponenti monarchici – aderì al Movimento sociale italiano (Msi). Enzo Trantino è stato eletto alla Camera dei Deputati nel 1972 ed è stato parlamentare della Repubblica ininterrottamente fino al 2006 (prima con l’Msi, poi – dal 1994 – con Alleanza Nazionale). Nel primo governo Berlusconi – quindi da maggio 1994 a gennaio 1995 – Trantino è stato sottosegretario al ministero degli Esteri. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, il prossimo 19 dicembre, nella sala adunanze del tribunale di Catania, Enzo Trantino avrebbe ricevuto il premio per i suoi 60 anni di attività forense. I funerali si terranno sabato 7 dicembre alle 10 nella Cattedrale di Catania, in piazza Duomo.

Commosse condoglianze arrivano dalla giunta comunale di Catania, che ricordano «prestigio, serietà e rigore morale» del padre del sindaco. «Apprezzato e stimato da tutti per la sua figura di integerrimo uomo delle istituzioni», dice Sebastiano Anastasi, presidente del Consiglio comunale di Catania, che porge anche a nome dei colleghi d’aula le condoglianze al sindaco Trantino. «Con Enzo Trantino se ne va l’ultimo autorevole rappresentante storico della Destra etnea, noto e apprezzato ovunque in Italia – scrive su Instagram il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci – Per quelli della mia generazione, Enzo è stato un Maestro politico, un riferimento costante, un esempio inimitabile. Oggi ci sentiamo tutti un po’ più soli». «Esprimo il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia Trantino per la scomparsa dell’avvocato Enzo Trantino, figura di spicco della politica italiana e dell’avvocatura», dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. «Con grande dedizione, ha servito il nostro Paese in ruoli di alta responsabilità, distinguendosi per il suo impegno e per la sua autorevolezza. Un pensiero speciale va al figlio Enrico, sindaco di Catania, al quale rivolgo le mie più sentite condoglianze, stringendomi a lui in questo momento di dolore».

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana (Ars), Gaetano Galvagno, ha espresso in una nota il suo cordoglio – e, con esso, quello dell’Assemblea regionale – per la scomparsa di «uno dei protagonisti più autorevoli del secondo Novecento». Galvagno ha parlato di Trantino come di un punto di riferimento per chi abbia scelto di occuparsi della cosa pubblica, in quanto «innovatore, capace di rendere efficace il dialogo in momenti complessi della vita politica della Sicilia e del resto della Nazione». Tra le condoglianze del mondo della politica, anche quella di Raffaele Lombardo, in rappresentanza di tutti gli esponenti del Movimento per l’autonomia (Mpa). L’ex presidente della Regione ricorda un aspetto meno noto di Enzo Trantino: «Uomo di enorme cultura, nonché autore di numerose e apprezzate opere letterarie».