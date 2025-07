Morto il pescatore subacqueo che era rimasto ferito all’Oasi del Simeto

Le sue condizioni era apparse molto gravi dall’inizio ma adesso arriva la conferma del decesso di Carlo Inserra, l’esperto pescatore subacqueo rimasto gravemente ferito a inizio luglio durante una battuta di pesca in apnea nei pressi dell’Oasi del Simeto. Inserra si trovava in compagnia di un amico quando è stato colpito alla testa da una fiocina a quanto pare sparata per errore. Il ferito successivamente è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.