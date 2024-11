Morto carabiniere 45enne. Venne investito vicino Etnapolis durante i rilievi per un incidente

«Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Giuseppe Librizzi. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo intorno alla famiglia alla quale vanno le nostre più sincere condoglianze». Sono le parole del sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, per ricordare l’appuntamento scelto dei carabinieri Giuseppe Librizzi, morto a 45 anni dopo essere rimasto ferito l’8 ottobre 2023. Il militare venne investito lungo la strada statale 121, nei pressi del centro commerciale Etnapolis, mentre insieme a un collega stava effettuando i rilievi dopo un incidente stradale. Librizzi, che era in forza alla stazione di Santa Maria di Licodia, intervenne dopo un maxi tamponamento con quattro auto coinvolte e sette persone rimaste ferite. La statale venne chiusa alla circolazione per poi essere parzialmente riaperta. In questo frangente un guidatore travolse Librizzi e un collega.

I funerali del militare sono stati celebrati questa mattina alle 11.00 all’interno della chiesa dello Spirito Santo a Paternò. A giugno scorso a Librizzi venne concesso, dai vertici dell’Arma, il riconoscimento per i militari vittime del dovere, intitolato alla memoria del defunto generale di brigata Francesco Friscia, medaglia d’argento al valore militare. Durante la cerimonia a ritirare il premio era stata la moglie di Librizzi poiché il militare si trovava in gravi condizioni di salute.