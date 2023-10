Incidente Etnapolis, investiti due carabinieri. Curiosi tamponano in direzione Paternò

Prima l’incidente, all’altezza del centro commerciale Etnapolis in direzione Catania, con sette persone ferite. Successivamente due carabinieri che, incredibilmente, vengono investiti da una macchina dopo che la strada statale 121 era stata parzialmente riaperta. Ma non è finita qui. Nell’altro senso di marcia, in direzione Paternò, un nuovo tamponamento tra due auto. A quanto pare causato dalla distrazione di un conducente troppo incuriosito, e quindi distratto, nel guardare cosa stesse accadendo dall’altro lato della strada. Necessario l’intervento di altre ambulanze del 118 con un militare che è stato trasferito in ospedale. Cinque i feriti del tamponamento, tra cui tre adulti e due bambini.

