Trapani, morto bambino di 10 anni caduto dal quinto piano

Foto Mnico

È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il bambino di dieci anni caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo, che secondo quanto trapelato, soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza nell’ospedale di Palermo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sull’accaduto indaga la polizia.