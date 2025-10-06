Paternò, deceduto il 90enne che sabato era stato investito da un camion con rimorchio

06/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È morto l’anziano che sabato mattina era stato investito da un camion lungo corso Italia, a Paternò. Il 90enne, come riporta Video Star, stava attraversando la strada, all’altezza di piazza Livatino, per raggiungere la propria abitazione. Per cause in fase di accertamento l’anziano è stato investito da un mezzo pesante con rimorchio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e per il ferito era stato necessario il trasferimento in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Dall’inizio del 2025 in Italia sono morti 307 pedoni

Sono 307 i pedoni morti sulle strade italiane dall’1 gennaio (183 maschi e 124 femmine): 149, poco meno della metà, avevano più di 65 anni, 130 sono stati investiti e uccisi mentre attraversano sulle strisce. Sono i dati dell’ultimo aggiornamento diffuso dallo speciale osservatorio pedoni dell’Asaps, l’associazione sostenitori e amici della polizia stradale. I decessi sono stati 43 a gennaio, 31 a febbraio, 32 a marzo, 19 ad aprile, 22 a maggio, 31 a giugno, 35 a luglio, 35 ad agosto, 56 a settembre (record dell’anno) e 3 ad ottobre.

Il Lazio è la regione con più decessi

Il Lazio è la regione con il maggior numero di decessi, 48 in nove mesi, ben 26 dei quali a Roma (due negli ultimi sette giorni): seguono la Lombardia (47 decessi), Emilia Romagna (29), Sicilia (26), Campania e Piemonte (19), Veneto e Toscana (17), Liguria (16), Puglia (13), Calabria (12), Friuli Venezia Giulia e Sardegna (10), Marche, Umbria e Abruzzo (6), Trentino Alto Adige (3), Basilicata (2), Valle d’Aosta (1). Nessun decesso in Molise.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]