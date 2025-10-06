È morto l’anziano che sabato mattina era stato investito da un camion lungo corso Italia, a Paternò. Il 90enne, come riporta Video Star, stava attraversando la strada, all’altezza di piazza Livatino, per raggiungere la propria abitazione. Per cause in fase di accertamento l’anziano è stato investito da un mezzo pesante con rimorchio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e per il ferito era stato necessario il trasferimento in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Dall’inizio del 2025 in Italia sono morti 307 pedoni

Sono 307 i pedoni morti sulle strade italiane dall’1 gennaio (183 maschi e 124 femmine): 149, poco meno della metà, avevano più di 65 anni, 130 sono stati investiti e uccisi mentre attraversano sulle strisce. Sono i dati dell’ultimo aggiornamento diffuso dallo speciale osservatorio pedoni dell’Asaps, l’associazione sostenitori e amici della polizia stradale. I decessi sono stati 43 a gennaio, 31 a febbraio, 32 a marzo, 19 ad aprile, 22 a maggio, 31 a giugno, 35 a luglio, 35 ad agosto, 56 a settembre (record dell’anno) e 3 ad ottobre.

Il Lazio è la regione con più decessi

Il Lazio è la regione con il maggior numero di decessi, 48 in nove mesi, ben 26 dei quali a Roma (due negli ultimi sette giorni): seguono la Lombardia (47 decessi), Emilia Romagna (29), Sicilia (26), Campania e Piemonte (19), Veneto e Toscana (17), Liguria (16), Puglia (13), Calabria (12), Friuli Venezia Giulia e Sardegna (10), Marche, Umbria e Abruzzo (6), Trentino Alto Adige (3), Basilicata (2), Valle d’Aosta (1). Nessun decesso in Molise.