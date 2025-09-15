Mascali, pedone travolto da un’auto: trasportato in elisoccorso al Cannizzaro

Grave incidente stradale a Mascali, lungo il viale Immacolata, dove un pedone di 41 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’uomo, come riporta PrimaTv, è in condizioni critiche ed è stato soccorso con l’intervento dell’elisoccorso del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania.