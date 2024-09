«L’uomo del popolo» e «Il ragazzo dagli occhi profondi». La morte di Totò Schillaci sulla stampa estera

«Lo sguardo appassionato del goal» ma anche «lutto mondiale». Sono soltanto alcuni dei titoli che la stampa estera dedica alla notizia della morte di Totò Schillaci. Il bomber palermitano, simbolo della Nazionale italiana di calcio ai mondiali del 1990, deceduto oggi all’età di 59 anni per un tumore al colon. Giocatore simbolo di Messina, Juventus e Inter, Schillaci deve il suo successo all’incredibile coppa del mondo disputata in casa, quando l’Italia sfiorò il titolo terminando la competizione al terzo posto dopo la finale di consolazione contro l’Inghilterra. In quella stagione Schillaci arrivò anche a un passo dal Pallone d’oro, venendo scavalcato soltanto dal tedesco Lothar Matthäus.

«Salvatore Schilaci, un ragazzo dagli occhi profondi che correva su ogni pallone come se fosse l’ultimo giocato in vita sua e festeggiava con passione mediterranea», si legge in un articolo del quotidiano spagnolo El Pais. «Il Giappone lo ha rilanciato prima della pensione a soli 32 anni e di una carriera che lo ha portato dalla politica al cinema, passando per l’isola dei famosi e diversi reality. Totò – continua l’articolo – non ha mai smesso di essere una celebrità in Italia e uno splendido ricordo in tutto il pianeta». Schillaci viene ricordato anche sulle pagine dell’edizione online della BBC. «La sua esultanza, con gli occhi selvaggi e le braccia in alto, ha trasformato uno sconosciuto in un eroe nazionale e una superstar mondiale», si legge in un articolo firmato dal caporedattore Phil McNulty. «Dopo la fine della sua carriera tornò a Palermo, continuando il suo stile di vita da uomo del popolo e la sua immagine, in cui molti potevano riconoscersi – non solo in Italia ma in tutto il mondo – come quella di una figura familiare e famosa che si muoveva per la città sul suo scooter», conclude l’articolo.

«Muore l’indimenticabile Totò Schillaci» è il titolo scelto dal quotidiano sportivo spagnolo Mundo deportivo. «Una notizia molto triste per il mondo del calcio», continua l’articolo firmato dal giornalista Josè Luis Artùs. «Un giorno tristissimo per il calcio che perde Totò Schillaci», si legge nell’edizione online del quotidiano sportivo spagnolo AS. «Era famoso per il suo istinto del goal e per la sua rapidità», continua l’articolo firmato da Mirko Calemme. Nel pezzo vengono proposti anche i post social pubblicati da due ex squadre di Schillaci, la Juventus e l’Inter, ma anche quello del Real Madrid per una «delle grandi leggende del calcio italiano». «Totò Schillaci, l’addio di un idolo» è invece il titolo scelto dal giornale francese L’Équipe.