Muore a 52 anni Pietro Aldegheri, sindaco di Campofelice di Fitalia

16/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una malattia breve ma che ha portato alla morte di Pietro Aldegheri, 52 anni, sindaco di Campofelice di Fitalia, nel Palermitano. Sindacalista Flai-Cgil, consigliere comunale già nel lontano 1993, il primo cittadino era stato anche assessore e presidente del Consiglio comunale. Fino a diventare sindaco per la prima volta nel 2017, riconfermato alle ultime elezioni del 2022. La salma, comunicano i familiari, resterà presso la clinica La Maddalena fino alle ore 13 di oggi. Poi verrà trasferita a casa, a Campofelice di Fitalia, per l’ultimo saluto di parenti e amici. I funerali si terranno domani, alle 15.30, nella chiesa di San Giuseppe a Campofelice di Fitalia. Una notizia, quella della morte di Pietro Aldegheri, che lascia «sgomenti e addolorati», dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, ricordando Aldegheri come «un amministratore appassionato e generoso». Dedizione al suo territorio ricordata anche da Anci Sicilia, che rivolge alla famiglia «il più sentito e profondo cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, rapinano per strada un grossista di gioielli da 197mila euro
Leggi la notizia

Una malattia breve ma che ha portato alla morte di Pietro Aldegheri, 52 anni, sindaco di Campofelice di Fitalia, nel Palermitano. Sindacalista Flai-Cgil, consigliere comunale già nel lontano 1993, il primo cittadino era stato anche assessore e presidente del Consiglio comunale. Fino a diventare sindaco per la prima volta nel 2017, riconfermato alle ultime elezioni […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze