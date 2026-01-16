Una malattia breve ma che ha portato alla morte di Pietro Aldegheri, 52 anni, sindaco di Campofelice di Fitalia, nel Palermitano. Sindacalista Flai-Cgil, consigliere comunale già nel lontano 1993, il primo cittadino era stato anche assessore e presidente del Consiglio comunale. Fino a diventare sindaco per la prima volta nel 2017, riconfermato alle ultime elezioni del 2022. La salma, comunicano i familiari, resterà presso la clinica La Maddalena fino alle ore 13 di oggi. Poi verrà trasferita a casa, a Campofelice di Fitalia, per l’ultimo saluto di parenti e amici. I funerali si terranno domani, alle 15.30, nella chiesa di San Giuseppe a Campofelice di Fitalia. Una notizia, quella della morte di Pietro Aldegheri, che lascia «sgomenti e addolorati», dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, ricordando Aldegheri come «un amministratore appassionato e generoso». Dedizione al suo territorio ricordata anche da Anci Sicilia, che rivolge alla famiglia «il più sentito e profondo cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco».