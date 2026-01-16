Una malattia breve ma che ha portato alla morte di Pietro Aldegheri, 52 anni, sindaco di Campofelice di Fitalia, nel Palermitano. Sindacalista Flai-Cgil, consigliere comunale già nel lontano 1993, il primo cittadino era stato anche assessore e presidente del Consiglio comunale. Fino a diventare sindaco per la prima volta nel 2017, riconfermato alle ultime elezioni […]
Muore a 52 anni Pietro Aldegheri, sindaco di Campofelice di Fitalia
Una malattia breve ma che ha portato alla morte di Pietro Aldegheri, 52 anni, sindaco di Campofelice di Fitalia, nel Palermitano. Sindacalista Flai-Cgil, consigliere comunale già nel lontano 1993, il primo cittadino era stato anche assessore e presidente del Consiglio comunale. Fino a diventare sindaco per la prima volta nel 2017, riconfermato alle ultime elezioni del 2022. La salma, comunicano i familiari, resterà presso la clinica La Maddalena fino alle ore 13 di oggi. Poi verrà trasferita a casa, a Campofelice di Fitalia, per l’ultimo saluto di parenti e amici. I funerali si terranno domani, alle 15.30, nella chiesa di San Giuseppe a Campofelice di Fitalia. Una notizia, quella della morte di Pietro Aldegheri, che lascia «sgomenti e addolorati», dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, ricordando Aldegheri come «un amministratore appassionato e generoso». Dedizione al suo territorio ricordata anche da Anci Sicilia, che rivolge alla famiglia «il più sentito e profondo cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco».