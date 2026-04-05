Incidente stradale autonomo lungo la strada provinciale 81, in provincia di Ragusa. Alla guida di una Renault un 60enne, rimasto ferito e accompagnato in ospedale dal 118. Sul posto la polizia per i rilievi di competenza e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto.
Foto VVF Ragusa
Incidente autonomo lungo la strada provinciale 81, ferito un 60enne
Incidente stradale autonomo lungo la strada provinciale 81, in provincia di Ragusa. Alla guida di una Renault un 60enne, rimasto ferito e accompagnato in ospedale dal 118. Sul posto la polizia per i rilievi di competenza e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto.