Morta ex deputata Pci Angela Bottari, sua la legge contro il delitto d’onore

Foto: frame video Fatto Quotidiano

Tutta la sua vita è stata incentrata sull’impegno politico. Tre legislature come deputata nel partito comunista italiano, dal 1976 al 1987. È morta ieri sera Angela Bottari, nella sua casa di Messina aveva 78 anni. Bottari tra l’altro è stata la prima relatrice della legge 442 che nel 1981 ha portato all’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore. La sua ascesa politica cominciò nel 1975, quando fu eletta consigliera comunale nella città dello Stretto. Segretaria regionale del Pds nel 1996 e assessora comunale, con delega al Risanamento, nel periodo 2005-2007. Bottari ha mantenuto sempre la passione politica. Una passione coltivata assieme al marito Gioacchino Silvestro, per anni deputato regionale e dirigente di partito. Dopo la parentesi in Articolo Uno, era tornata nel Partito democratico e fino alla fine ha avuto una grande attenzione al presente e al futuro della sinistra.