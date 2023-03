Morta una donna investita dal treno regionale Messina-Palermo. Indagini in corso

Una donna è morta dopo essere stata investita questa mattina attorno alle 7 da un treno regionale nel tratto compreso da Finale di Pollina e Cefalù, nel Palermitano. L’incidente si è verificato a poche centinaia di metri dalla stazione di Finale di Pollina. A travolgerla è stato il treno regionale 5351 Messina-Palermo. Stando a quanto è stato ricostruito finora, dopo la fermata a Finale di Pollina, i passeggeri hanno sentito un urto. Subito dopo è scattato l’allarme. Sono in corso le indagini da parte della polizia ferroviaria per cercare di riscostruire la dinamica esatta e le cause di quanto accaduto. Intanto, si registrano disagi alla circolazione dei treni.