Autobus contro un’auto nel Siracusano: morta una donna

Un incidente stradale mortale è avvenuto stamattina, intorno alle 9, sulla strada provinciale 19 tra Pachino e Noto, in provincia di Siracusa. A perdere la vita è stata una donna di 45 anni che era a bordo della macchina – una Toyota Yaris – che, per cause che sono ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti, si è scontrata con un autobus. L’impatto è avvenuto non distante dallo svincolo per la riserva di Vendicari. Non ci sono feriti tra i passeggeri del bus. Il mezzo è stato sequestrato, su disposizione della procura di Siracusa, insieme all’auto. I magistrati hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale e sono già stati sentiti alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.

