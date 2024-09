Montelaguardia, incidente lungo la statale 120. Due persone ferite in modo grave

Foto Antonio Mobilia

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo la strada statale 120, in territorio di Montelaguardia, frazione di Randazzo. Secondo le prime informazioni nel sinistro è rimasto coinvolto uno scooter. Due le persone ferite. Per una di queste, secondo quanto appreso da MeridioNews, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania. L’altra persona ferita, a quanto pare una donna, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.