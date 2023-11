Monreale, sorpresi mentre rubano una moto in piazza: un arresto e una denuncia

Un 26enne palermitano è stato arrestato e un 17enne denunciato dai carabinieri di Monreale (in provincia di Palermo) per furto aggravato. I due sono stati colti in flagrante, durante un servizio di controllo, mentre rubavano una moto di grossa cilindrata a piazza Cappuccini. Il mezzo è stato restituito al proprietario, mentre l’arrestato adesso si trova ai domiciliari.