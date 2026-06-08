Monreale: arrestati due giovani per tentata estorsione

08/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati arrestati in flagranza un 18enne, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e un 20enne. Entrambi sono accusati di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è nato in seguito della richiesta di aiuto di un cittadino, vittima di minacce e pressanti pretese di denaro per un debito pregresso legato alla compravendita di stupefacenti. I carabinieri di Monreale pertanto hanno predisposto un dispositivo di controllo estremamente accurato per documentare l’intera dinamica delittuosa e intervenire nel momento di massima efficacia operativa per garantire l’acquisizione delle prove.

La fase cruciale si è consumata quando i due indagati, a bordo di un motociclo, hanno raggiunto l’abitazione situata nel centro abitato di Monreale per riscuotere la somma di 350 euro in contanti. Debito derivante dal mancato pagamento di una precedente compravendita di sostanza stupefacente. L’intervento è scattato immediatamente dopo la consegna del denaro neutralizzando i malviventi nonostante questi, avessero tentato una fuga repentina, manovra che ha causato la loro caduta autonoma dal mezzo. Il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti.

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