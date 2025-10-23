Società italo-belga

Mondello: Italo-Belga chiede di essere audita in Commissione Nazionale Antimafia

23/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Ho scritto alla presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, per chiedere di essere audito. I fatti si chiariscono nelle sedi istituzionali, per questo supporterò quanto necessario per fare chiarezza. L’accanimento mediatico e le ricostruzioni fantasiose stanno danneggiando l’azienda, i lavoratori e l’immagine di Palermo. Mettiamo un punto: trasparenza totale, rispetto delle regole, per tutti, interventi immediati se qualcosa andrà migliorato». Lo dice l’amministratore delegato della Mondello Italo-Belga, società che gestisce diversi lidi sulla famosa spiaggia palermitana, Antonio Gristina.

La società Italo Belga in una nota ribadisce «piena collaborazione con le autorità» e «la volontà di contribuire a un quadro di chiarezza istituzionale che distingua con nettezza ruoli e responsabilità». L’obiettivo è «evitare che il dibattito pubblico, alimentato da insinuazioni e strumentalizzazioni, continui a produrre effetti distorsivi sull’opinione pubblica – conclude la nota – e sull’economia locale». 

