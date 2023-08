Il Monastero dei Benedettini di Catania tra luci e ombre

Venerdì 1 settembre alle 20, alle 20.30, alle 21.30 e alle 22, un nuovo appuntamento al Monastero dei Benedettini di Catania con Luci e Ombre al Monastero, le visite guidate serali alla scoperta del gioiello del tardo barocco siciliano. Il team di Officine Culturali guiderà i visitatori e le visitatrici in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo. Tra maestose architetture e labirintici corridoi sarà un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna la centenaria storia dell’ex complesso monastico, visitando i due chiostri, il seminterrato cinquecentesco e l’ala settecentesca dell’architetto Vaccarini con le cucine e le cantine.

Per partecipare è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto sul sito www.monasterodeibenedettini.it o presso l’info point del Monastero dei Benedettini nei giorni precedenti all’iniziativa. Prima di venire ad acquistare i biglietti in presenza è

necessario verificare la disponibilità chiamando allo 095.7102767 o al 334.9242464 (anche

tramite messaggio WhatsApp).