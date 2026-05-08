Foto di Ismaele La Vardera su Facebook

Non ci sarebbe stata alcuna effrazione a scopo di intimidazione nell’ufficio dell’Assemblea regionale siciliana del deputato e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera lo scorso 5 marzo. I filtri di sigarette elettroniche trovati sopra una spilla con le immagini di Falcone e Borsellino, che La Vardera indossa spesso, sarebbero stati lasciati dal personale delle pulizie. Lo apprende l’Ansa da fonti investigative.

Nessuna effrazione nell’ufficio del deputato La Vardera

Gli investigatori hanno sentito diverse testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate nel Palazzo. Così è stato appurato che nessun estraneo sarebbe entrato nella stanza. Sull’episodio la procura di Palermo ha aperto una inchiesta. La polizia scientifica e la Digos rimasero oltre tre ore a Palazzo dei Normanni per rilevare eventuali tracce di impronte e altri elementi dopo la segnalazione fatta dal deputato La Verdera, sorpreso dal ritrovamento dei mozziconi e dal loro posizionamento sulle spille anche perché nessuno del suo staff fa uso di sigarette elettroniche.

«Voglio vederci chiaro fino in fondo»

«Mi chiedo come mai non abbia ricevuto comunicazioni di rassicurazione da fonti ufficiali – dice il deputato La Vardera -. Inoltre è chiaro che nella mia situazione, non posso e non devo lasciare nulla al caso. E segnalo, così come mi è stato detto, ogni singola anomalia. E due cicche di sigarette sulla spilla di Falcone e Borsellino dentro il mio ufficio non possono che esserlo. Aggiungo – continua il leader di Controcorrente – che chiederò ufficialmente all’Ars di sapere chi è questo dipendente che ha deciso di fumare due sigarette e di lasciarle proprio su quella spilletta – prosegue -. Perché ritengo sia ancora più grave sapere che ci sono dipendenti che si permettono di fare un gesto simile all’interno del mio ufficio. E, soprattutto, perché se il gesto era in buona fede non sono venuti a scusarsi dopo avere avvisato prima

la sicurezza dell’Ars e poi le forze dell’ordine? Oggi, a maggior ragione – conclude La Vardera – voglio vederci chiaro fino in fondo».