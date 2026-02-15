Foto generata con AI

Si appostava sotto casa sua, la pedinava in ogni spostamento e continuava a contattarla dopo la fine della loro relazione: uno stalking per cui i carabinieri hanno arrestato un 34enne di Modica, nel Ragusano. La vittima aveva già denunciato in passato la persecuzione a cui da mesi era sottoposta dal proprio ex compagno. Dopo la decisione da parte della donna di chiudere il loro rapporto. Lui continuava a cercarla insistentemente, seguirla e appostarsi sotto casa e nei luoghi che lei abitualmente frequentava. Fino ai giorni scorsi, quando il 34enne si è fatto trovare parcheggiato in auto vicino al bar in cui la vittima stava entrando. Lampeggiando con i fari del mezzo per farsi notare da lei. Che ha chiamato il numero unico d’emergenza 112, permettendo ai carabinieri di trovare l’uomo in flagranza. Per lui il giudice ha confermato gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.