Modica: sequestra la ex, la picchia e la costringe ad avere rapporti sessuali. Arrestato 34enne

Violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali. Sono questi i reati per cui è finito in carcere un 34enne di origine straniera residente a Modica, in provincia di Ragusa. A subire tutto sarebbe stata una 22eenne modicana. Una ragazza con cui l’uomo avrebbe avuto una relazione sentimentale extraconiugale durata circa due anni e finita poi proprio a causa di atteggiamenti violenti. Già a maggio, dopo la fine della storia, il 34enne – che adesso è finito in carcere dopo l’arresto da parte dei poliziotti – avrebbe inseguito la giovane costringendola a salire sulla sua macchina. Raggiunta una zona isolata, avrebbe iniziato a picchiarla con pugni per costringerla ad avere rapporti sessuali.