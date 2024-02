Modica: perseguita il figlio minorenne che non lo vuole vedere dopo le minacce alla madre

Una misura cautelare di divieto di avvicinamento e di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un 43enne di Modica (in provincia di Ragusa) nei confronti del figlio minorenne. L’uomo è accusato di atti persecutori. In passato aveva già avuto comportamenti minacciosi nei confronti della ex moglie e dei suoi parenti; circostanze per cui era già stato denunciato e per cui è in corso un procedimento penale.

A quel punto, stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 43enne modicano si sarebbe accanito anche nei confronti del figlio, ancora minorenne. Il ragazzo, pur non volendo avere rapporti con il padre, sarebbe stato tempestato di telefonate e messaggi non graditi. Inoltre, il padre si sarebbe anche appostato in luoghi frequentati dal giovane e lo avrebbe perfino pedinato. Comportamenti che avrebbero costretto il minorenne a smettere di frequentare la palestra e anche i posti di ritrovo con gli amici.