

Una grande cava dismessa a Modica, nel Ragusano, trasformata in discarica abusiva, tra carcasse di camion e materiale sanitario. A trovarla è stata la polizia, che ha denunciato un modicano di 56 anni per inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi. Nascosta tra la fitta vegetazione, la cava di pietra calcarea, grande oltre 4mila metri quadrati, ospitava resti di auto, moto e camion, fusti di olio esausto, materiale sanitario e plastica deteriorata. Con il rischio di infiltrazioni nella falda acquifera, rilevato dagli accertamenti di Arpa, vigili del fuoco, polizia provinciale e Comune di Modica. Le analisi sui campioni di terreno prelevati diranno se e quali sostanze pericolose siano state rilasciate. Al proprietario, intanto, oltre alla denuncia, è stato intimato di bonificare l’area a sue spese.