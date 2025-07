A fuoco un vivaio a Modica, sul posto i pompieri. Chiuse le strade coinvolte

Un grande incendio è divampato poco fa a Modica, in provincia di Ragusa. Ad andare a fuoco è stato un vivaio – il vivaio Careno – che si trova in via Sorda Samperi nella cittadina del Ragusano. Da lì anche a causa del vento, le fiamme si sono sviluppate lungo la Modica-Pozzallo e si è allargato ai terreni limitrofi. Una grossa nuvola di fumo nero si è alzata.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile che, al momento, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio. Per la gestione della viabilità, sono presenti anche i vigili urbani di Modica. Le cause del rogo non sono ancora chiare e per gli accertamenti sono sul posto la polizia e i carabinieri

AGGIORNAMENTO

L’incendio prosegue per cui le squadre in azione adesso sono 5 per un totale di 25 unità con 13 mezzi, oltre a personale del dipartimento regionale di protezione civile che ha disposto l’invio di due squadre di volontari, l’ispettorato ripartimentale foreste di Ragusa ha inviato due squadre AIB. Chiuse le strade Sanfilippo Aguglie e la Sp 43 Modica Sorda- Sampieri.