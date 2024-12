Misterbianco, sequestrati oltre quattromila botti illegali

Oltre quattromila botti illegali, per un peso di oltre 170 chili di prodotti pirotecnici, appartenenti alle categorie F2 e P1 sono stati sequestrati da militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania in un negozio di Misterbianco gestito da un italiano, che è stato denunciato per detenzione illecita di materiale esplodente.

Tra il materiale sequestrato, custodito in scatole senza autorizzazioni di pubblica sicurezza e con modalità non conformi alle vigenti disposizioni di legge, le batterie di tubi monocolpo da cento colpi confezionate in diverse dimensioni, oltre 2.800 petardi. Le scatole erano inoltre accatastate all’intero di un magazzino sprovvisto di dispositivi antincendio. Per la pericolosità della merce è stato necessario l’intervento del personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, che ha messo in sicurezza i luoghi ispezionati.