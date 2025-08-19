Misterbianco, intento a scaricare rifiuti speciali con l’autocarro a noleggio: denunciato

Scaricava rifiuti speciali e materiali di scarto in un terreno. Già sequestrato perché trasformato in una discarica abusiva con relativi danni per l’ambiente. Il diffuso gesto di inciviltà costerà caro a un 58enne di Misterbianco, nel Catanese, sorpreso dai carabinieri e denunciato mentre era intento a svuotare il proprio autocarro a noleggio da rifiuti speciali. A seguito di una segnalazione, una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno notato l’ingombrante mezzo entrare nel terreno attraverso un cancello. A bordo dell’autocarro sono stati trovati scarti di materiale ferroso industriale, tubi in lamiera, utensili per la casa e un motore di frigorifero intriso di olio esausto.