Camion dei panini a fuoco a Misterbianco: scoppiano due bombole di gpl

Foto dal video di Giuseppe Caruso

Il fuoco e poi l’esplosione. Sono stati momenti di paura quelli trascorsi ieri notte a Misterbianco, nel Catanese, dove un camion dei panini – in quel momento non operativo e parcheggiato in piazza Massimiliano Kolbe – ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Un rogo che ha anche provocato anche lo scoppio di due bombole di gpl. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e non si registrano feriti.