Misterbianco, Francesco Basile nominato nuovo assessore comunale

A Misterbianco si registra un nuovo ingresso nella giunta guidata dal sindaco Marco Corsaro. È stato infatti ufficializzato il nome di Francesco Basile come nuovo assessore comunale. Esponente di Fratelli d’Italia e già coordinatore cittadino del partito, Basile prende il posto di Dario Moscato. La nomina, spiegano dal Comune, si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’azione amministrativa con l’obiettivo di garantire una rappresentanza ampia e qualificata all’interno della squadra di governo locale. «La sua esperienza politica e il radicamento nel territorio rappresentano un valore aggiunto per l’amministrazione e per i cittadini», ha sottolineato Corsaro.

Alla cerimonia di giuramento era presente anche il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo, che ha portato i saluti del commissario regionale Luca Sbardella. Cardillo ha ringraziato Moscato per il lavoro svolto, augurando buon lavoro al neo assessore. Anche Basile, insieme ai consiglieri comunali Mario Privitera e Lucrezia Patti, ha espresso gratitudine a Moscato per la dedizione dimostrata nel corso dei quattro anni di mandato. Con questa nomina, Fratelli d’Italia conferma il proprio ruolo centrale nella maggioranza che sostiene il sindaco.