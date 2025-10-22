Foto di Korian

Misterbianco, chiuse dai vigili urbani due case famiglia abusive

22/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Due case famiglia abusive sono state scoperte e chiuse dalla polizia locale di Misterbianco durante dei controlli mirati sul territorio. Le strutture, che ospitavano complessivamente 13 anziani, operavano in assenza dell’autorizzazione comunale prevista dalla legge e non risultavano iscritte all’albo degli enti di assistenza. Gli agenti hanno riscontrato gravi irregolarità nella gestione, che hanno portato alla disposizione di chiusura immediata per entrambe le strutture.

Sanzioni ai gestori delle case famiglia abusive a Misterbianco

Le autorità hanno intimato ai gestori delle case famiglia di ricollocare i 13 ospiti presso i rispettivi parenti entro cinque giorni. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative a carico dei responsabili, accusati di aver gestito strutture di accoglienza senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme di sicurezza e assistenza.

