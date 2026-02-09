Misterbianco, brucia capannone utilizzato come discarica di rifiuti

Foto di Vigili del fuoco Catania

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord del comando di Catania insieme ad un’autobotte inviata dalla sede centrale sono attualmente impegnati per lo spegnimento di un incendio divampato, nella mattinata di oggi, in un capannone situato nella strada provinciale 54 nel Comune di Misterbianco, non distante dalla tangenziale in contrada Tenutella.

All’interno della struttura in disuso erano presenti parecchi rifiuti e materiale vario di risulta. Le fiamme si sono propagate rapidamente e la colonna di fumo era visibile dai mezzi in transito sulla tangenziale e dal non lontano Centro Sicilia. Presente anche personale del Corpo Forestale regionale con una autobotte a supporto, insieme alla polizia locale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le cause dell’incendio verranno accertate appena si concluderanno le operazioni di spegnimento.