Foto di Vigili del fuoco Catania

Misterbianco, brucia capannone utilizzato come discarica di rifiuti

09/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord del comando di Catania insieme ad un’autobotte inviata dalla sede centrale sono attualmente impegnati per lo spegnimento di un incendio divampato, nella mattinata di oggi, in un capannone situato nella strada provinciale 54 nel Comune di Misterbianco, non distante dalla tangenziale in contrada Tenutella.

All’interno della struttura in disuso erano presenti parecchi rifiuti e materiale vario di risulta. Le fiamme si sono propagate rapidamente e la colonna di fumo era visibile dai mezzi in transito sulla tangenziale e dal non lontano Centro Sicilia. Presente anche personale del Corpo Forestale regionale con una autobotte a supporto, insieme alla polizia locale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le cause dell’incendio verranno accertate appena si concluderanno le operazioni di spegnimento.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incidente mortale ad Augusta, deceduto il 43enne Lorenzo Belfiore
Leggi la notizia

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord del comando di Catania insieme ad un’autobotte inviata dalla sede centrale sono attualmente impegnati per lo spegnimento di un incendio divampato, nella mattinata di oggi, in un capannone situato nella strada provinciale 54 nel Comune di Misterbianco, non distante dalla tangenziale in contrada Tenutella. All’interno della […]

Bosco Scorace in fiamme: arrestato un forestale della Regione Siciliana
Leggi la notizia

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord del comando di Catania insieme ad un’autobotte inviata dalla sede centrale sono attualmente impegnati per lo spegnimento di un incendio divampato, nella mattinata di oggi, in un capannone situato nella strada provinciale 54 nel Comune di Misterbianco, non distante dalla tangenziale in contrada Tenutella. All’interno della […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze