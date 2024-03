Misterbianco, aveva a casa quattro fucili non dichiarati: denunciato 49enne

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno accertato, durante una perquisizione, che un 49enne deteneva presso la propria abitazione alcune armi non denunciate. In un primo momento la situazione sarebbe apparsa regolare, in quanto le armi erano regolarmente custodite in un armadio metallico, tuttavia nel corso del controllo i militari hanno trovato 3 fucili semiautomatici marca Franchi e 1 fucile doppietta, che risultavano non essere mai stati denunciati.

Dai controlli è emerso che i fucili erano appartenuti a un parente, ormai defunto, del 49enne, e che quest’ultimo aveva deciso di recuperare le armi subito dopo la morte del familiare. Al termine del controllo i carabinieri hanno sequestrato i fucili non dichiarati e hanno proceduto al ritiro di tutte le altre armi e munizioni che, sebbene regolarmente detenute, dovranno oggetto di ulteriori accertamenti.