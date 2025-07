Misterbianco: armato di ascia rompe la vetrina di un barbiere e poi si barrica in casa

Foto di Dario De Luca

Attimi di paura a Misterbianco, in provincia di Catania, dove un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata estorsione e danneggiamento. L’uomo, armato di un’ascia, ha fatto irruzione in una barberia, minacciando i presenti e mandando in frantumi la vetrina del negozio. Il fatto è avvenuto nei pressi di via Giacomo Matteotti. Già dal primo pomeriggio il 59enne, residente nell’appartamento sopra la bottega, aveva iniziato a infastidire clienti e titolare, pretendendo denaro e offendendo chi si rifiutava di assecondarlo. Per allontanarlo, il barbiere gli aveva persino consegnato 10 euro.

Ma l’uomo è tornato poco dopo, diventando ancora più aggressivo: ha insultato i clienti e ha chiesto nuovamente denaro, finché, non ricevendo nulla, è tornato con un’ascia, seminando il panico. Mentre i presenti si barricavano all’interno del locale, l’uomo ha distrutto la vetrina a colpi di mannaia. All’arrivo dei carabinieri, si è chiuso in casa e ha continuato a insultare dal balcone, ma i militari sono riusciti a calmarlo e a trarlo in arresto. L’arma utilizzata è stata sequestrata nella sua abitazione.