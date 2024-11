Misilmeri: urla, insulti e poi la rissa. Due donne finiscono in ospedale

Avrebbero litigato per motivi economici. A Misilmeri, in provincia di Palermo, tre donne – rispettivamente di 55, 35 e 25 anni – e un 20enne sarebbero state le quattro persone protagoniste di una rissa, preceduta da urla e da insulti. I fatti sono avvenuti in via Civiletti. Due di loro sono finite al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Indagano i carabinieri.