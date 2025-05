Minuto di silenzio dieci minuti prima. il contro-corteo: «i politici che sono venuti qui devono vergognarsi»

«Avevano paura dei giovani di Palermo e hanno anticipato di 10 minuti il minuto di silenzio. Il nostro non era un contro-corteo, noi volevamo tutti insieme ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Volevamo essere insieme nonostante le differenze, loro no, non volevano stare con la città antimafia – cosi Andrea La Torre, del movimento Attivamente, tra i promotori del corteo partito oggi pomeriggio da piazza Verdi a Palermo, che si scaglia contro la scelta di anticipare di una decina di minuti il minuto di silenzio sotto l’albero Falcone -. Le loro erano passerelle, la nostra memoria vera – sottolinea mentre proseguono i cori di protesta vergogna, vergogna, e giu le mani da Falcone -. Dopo 33 anni siete dei traditori di Falcone. Questa lotta non finisce qui. I politici che sono venuti qui devono vergognarsi», conclude.