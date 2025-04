Minaccia di morte la moglie nel Nisseno dopo anni di violenze: in carcere un 77enne

Foto di rawpixel.com

Maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi comuni da sparo. Sono questi i reati per cui è stato arrestato un 77enne di Milena, in provincia di Caltanissetta. Ad allertare i carabinieri è stata la moglie dell’arrestato, una donna di 70enne che si era barricata nel soggiorno di casa dopo essere stata minacciata di morte dal marito, che avrebbe anche tentato di colpirla con un coltello da cucina.

Arrivati sul posto, i militari hanno messo al sicuro la vittima e bloccato il 77enne. Nel corso della perquisizione è stato trovato un fucile semiautomatico calibro 9 e relativo munizionamento, illecitamente detenuti, e due coltelli con lama della lunghezza di 7,5 e 20 centimetri, quest’ultimo indicato dalla vittima quale arma utilizzata dal coniuge durante l’aggressione. Ai militari poi la donna ha raccontato anni violenza psicologica e fisica da parte del marito. L’uomo è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.