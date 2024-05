Siracusa, minaccia un buttafuori con colpi di pistola: 22enne denunciato e discoteca chiusa

Un tirapugni e una pistola utilizzati da un 22enne di Avola per minacciare un addetto alla sicurezza di una discoteca alla periferia di Siracusa. Il giovane è stato denunciato per il reato di minacce gravi e il locale è stato chiuso per 15 giorni da un provvedimento del questore.

Sono stati alcuni testimoni a riferire agli agenti delle volanti, arrivati sul posto dopo i fatti, che sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio. Dopo l’episodio, il ragazzo – già conosciuto alle forze di polizia – si è allontanato dalla discoteca a bordo di un’auto insieme ad alcuni amici. Nel corso delle indagini, il 22enne è stato identificato e denunciato per minacce aggravate dall’uso di un’arma.

La pistola non è stata trovata dagli inquirenti che presumono che il giovane se ne sia liberato durante la fuga. Il questore di Siracusa Roberto Pellicone emetterà a carico del 22enne un provvedimento di daspo Willy. Il ragazzo, quindi, sarà costretto per un periodo di tempo a stare lontano dai locali pubblici. Con un provvedimento dello stesso questore, la discoteca è stata chiusa per 15 giorni.