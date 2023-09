«Mi hai fatto cadere la birra, ora ti ammazzo». Le minacce di un 35enne di Biancavilla alla madre

«Se la birra mi è caduta a terra è colpa tua, appena torno dal carcere ti ammazzo». Sono queste le parole che un 35enne di Biancavilla (in provincia di Catania) ha rivolto alla madre, mentre la picchiava. La 63enne casalinga ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto e denunciare le aggressioni del figlio che gli avrebbe chiesto soldi per comprare droghe e giocare ai videopoker. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari o conviventi ed estorsione. Arrivati nella casa alla periferia di Biancavilla, infatti, i militari hanno trovato la vittima – con evidenti segni di percosse sulle braccia e sul collo – insieme al marito e a tre figli, tra cui anche il 35enne.

Secondo quanto è stato ricostruito, nel pomeriggio il figlio avrebbe preteso da lei l’ennesima somma di denaro – questa volta di 30 euro – che sarebbe riuscito a ottenere solo dopo averla aggredita. Nel frattempo, per bloccare l’uomo, sarebbe intervenuto il padre 70enne. Rientrato in casa ubriaco in serata, il 35enne avrebbe fatto cadere una bottiglia di birra sul pavimento e poi si sarebbe scagliato contro la madre, incolpandola di quanto accaduto: «Colpa tua se la birra mi è caduta a terra. Ora t’ammazzo!». Dopo avere pronunciato queste minacce, l’uomo si sarebbe scagliato contro una porta danneggiandola e rompendo anche altre suppellettili presenti in casa. Anche davanti ai carabinieri, il 35enne avrebbe continuato a minacciare la madre: «Appena torno dal carcere t’ammazzo!». In passato la donna aveva già denunciato per maltrattamenti il figlio che adesso è stato arrestato e portato nel carcere catanese di piazza Lanza

