Non si fermano all’alt dei carabinieri e si schiantano, cinque feriti a Milazzo

18/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di paura nella notte a Milazzo, dove un incidente stradale avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Un’autovettura con a bordo cinque ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, non si sarebbe fermata all’alt imposto dai carabinieri lungo via Acqueviole.

La dinamica dell’incidente a Milazzo

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe proseguito la corsa fino a schiantarsi violentemente contro il muro perimetrale della caserma dei vigili del fuoco, in via Gramsci. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento di tutti gli occupanti del veicolo.

I giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale. La ragazza in condizioni più gravi è stata trasportata in una struttura sanitaria di Messina, mentre gli altri quattro feriti sono stati condotti all’ospedale di Milazzo per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario, oltre a una ditta privata con il carro attrezzi per la rimozione del veicolo incidentato.

