Messina, assaltato un centro scommesse con un fucile a canne mozze

22/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia ha arrestato due persone – una delle quali minorenne – per rapina a mano armata, ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina. Hanno rapinato un centro scommesse in viale Giostra a Messina.

L’assalto al centro scommesse

Uno dei malviventi, col volto coperto, ha puntato un fucile a canne mozze contro un dipendente intimandogli di consegnargli l’incasso, mentre il complice ha rovistato nei cassetti portando via i soldi. Presi 900 euro, i due sono fuggiti via. Grazie ai sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti a un diciassettenne messinese e a un terzo uomo di 27 anni che avrebbe aiutato i complici. Ancora ricercato uno dei malviventi.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025
Leggi la notizia

La polizia ha arrestato due persone – una delle quali minorenne – per rapina a mano armata, ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina. Hanno rapinato un centro scommesse in viale Giostra a Messina. L’assalto al centro scommesse Uno dei malviventi, col volto coperto, ha puntato un fucile a canne mozze contro un dipendente […]

Aeroporto Fontanarossa, iniziata la demolizione del terminal Morandi
Leggi la notizia

La polizia ha arrestato due persone – una delle quali minorenne – per rapina a mano armata, ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina. Hanno rapinato un centro scommesse in viale Giostra a Messina. L’assalto al centro scommesse Uno dei malviventi, col volto coperto, ha puntato un fucile a canne mozze contro un dipendente […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025
di

Settimana di feste quella inaugurata da questo lunedì 22 dicembre, con un oroscopo che parla di affetti e calore. Di cui sono pieni anche gli auguri che questa rubrica astrologica indirizza a tutti i dodici dello zodiaco. In attesa degli speciali per il 2026. Ariete Iniziate benissimo questa settimana voi Ariete, con l’appoggio della Luna […]

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze