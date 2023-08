Migranti, al via i trasferimenti da Lampedusa. Ci sono anche gli aerei militari

Si continua a operare sul fronte migrazione a Lampedusa dove, nei giorni scorsi, è stata superata quota 4mila ospiti all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola. Un record, quello di fine agosto, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati. Adesso 1.828 degli attuali 3.593 presenti nella struttura verranno trasferiti oggi. Prima non si è potuto procedere con le operazioni a causa del vento di maestrale e del mare agitato. Nell’isola è già arrivata la nave militare Mimbelli che sta imbarcando 600 migranti che verranno sbarcati ad Augusta, mentre la motonave Galaxy alle ore 15 imbarcherà altri 500 migranti andando verso Porto Empedocle. Previsto anche un trasferimento di 448 persone con la nave Lampedusa che dovrebbe attraccare alle ore 17 a Cala Pisana per poi ripartire per Trapani. In soccorso arrivano anche i mezzi dei militari: quattro voli con 70 migranti ciascuno, per un totale di 280, si dirigeranno verso Comiso, Pisa, Bari e Venezia.