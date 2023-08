Un peschereccio in ferro, con almeno 300 persone, è stato agganciato dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria di porto. E' in corso, al momento, lo sbarco su molo Favarolo. Il conteggio approssimativo parla di circa 300 migranti, ma non si ha contezza di quanti ve ne siano sotto coperta. ANSA/ELIO DESIDERIO

Lampedusa, all’hotspot sono ormai in 4000

A Lampedusa nelle ultime 24 ore sono sbarcate 1.826 persone in 65 diversi sbarchi. Un record, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima sulla più grande delle isole Pelagie dove dalla mezzanotte ad adesso ci sono già stati altri 17 sbarchi con altre 519 persone.

All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, adesso, quasi quattromila ospiti, fra cui 243 minori non accompagnati. La prefettura di Agrigento ha già disposto per metà mattinata l’imbarco di 740 migranti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.