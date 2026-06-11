Migranti: 76 arrivati a Pozzallo, bimbo di sei mesi in ospedale

Sono state completate le procedure di sbarco di migranti a Pozzallo, porto nel Ragusano, dalla nave nella ong tedesca Sea Watch, Aurora Sar. La nave ha soccorso in totale 76 migranti. Tutti sono stati sottoposti a controllo medico a bordo, dall’Usmaf – sanità marittima – con il team del medico Vincenzo Morello.

Un bambino di sei mesi in ospedale

Dopo lo sbarco, i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di Pozzallo per completare le procedure di accoglienza e identificazione. Una volta lì, sono stati controllati anche dall’azienda sanitaria provinciale con il medico Angelo Gugliotta. A questo punto, è stato deciso il trasferimento per controlli all’ospedale di Modica, di una donna e di un bimbo di sei mesi accompagnato dalla mamma.

Scabbia tra i migranti sbarcati a Pozzallo

Molti casi di infezioni da scabbia. I migranti, 45 uomini, 15 donne e 16 minori (tra loro sei giovanissimi), vengono tutti dall’Africa: Nigeria, Somalia, Eritrea, Etiopia, Ghana, Niger, Sudan, Ciad e Mali. In banchina il personale della protezione civile, della fondazione Migrantes e della Croce rossa italiana.