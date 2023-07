Lampedusa, ancora sbarchi nella notte. Arrivati altri 374 migranti

Proseguono senza sosta gli sbarchi a Lampedusa dove la scorsa notte sono arrivate altre 374 persone. I migranti viaggiavano a bordo di nove barchini che, dopo l’intercettazione da parte dei finanzieri e della Capitaneria, sono stati trasbordati sulle unità di soccorso. Le persone sarebbero di diversa provenienza tra cui Tunisia, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia e Siria. L’episodio si aggiunge a quelli avvenuti ieri quando sono stati registrati 36 sbarchi per un totale di 1.205 migranti. Adesso si conterebbero circa 2.423 ospiti all’hotspot di contrada Imbriacola, un numero che evidenzia ancora una volta la pressione sulla struttura che avrebbe una capienza massima di 400 unità. Nel frattempo la prefettura, d’intesa con il Viminale, ha pianificato per la mattinata un trasferimento su un traghetto per Porto Empedocle sebbene non sia stato definito il numero esatto di persone da trasferire.