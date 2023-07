Foto di Augusta2srl

Migranti: mercantile Calajunco salva 70 persone. Imbarcazione arrivata a Trapani

Seabird2, l’aereo di monitoraggio della Ong Sea Watch, ha individuato un’imbarcazione in difficoltà con 70 persone, in zona Sar maltese. Nelle vicinanze dell’imbarcazione si trovava il mercantile italiano Calajunco M che ha soccorso le persone e si sta dirigendo verso Trapani. «Ringraziamo equipaggio e comandante per avere riaffermato la legge del mare – fa sapere la Sea Watch – il comandante del mercantile ha riferito via radio all’equipaggio di Seabird2 di aver ricevuto indicazioni dal centro di Coordinamento dei Soccorsi di Malta di invitare le persone a riaccendere il motore e proseguire. Il mercantile ha inizialmente rifornito le persone a bordo di giubbotti di salvataggio e, al calare del sole, ha preso a bordo le persone seguendo le indicazioni del centro di coordinamento dei soccorsi in Mare di Roma. Il mercantile è arrivato al porto sicuro di Trapani. Questo evento mostra ancora una volta la totale mancanza di volontà politica di soccorrere coloro che si trovano in pericolo in mare da parte di Malta, che viola consapevolmente la legge del mare».